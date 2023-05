Roland-Garros : Premières wild cards annoncées, Benoît Paire excédé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis plusieurs années, la Fédération française de tennis a mis en place un système qui récompense "les plus méritants" pour avoir une invitation pour Roland-Garros. Ainsi, il existe un classement Race France pour déterminer ceux qui bénéficieront d'une invitation pour le grand tableau et la Race internationale qui existe déjà en attribue une autre. Le joueur et la joueuse qui ont marqué le plus de points récompensés.

Dans le monde du tennis, il existe évidemment un classement officiel, mis à jour toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Il existe aussi le classement de la Race, établi sur l'année en cours. Par exemple, Carlos Alcaraz est actuellement celui qui a marqué le plus de points depuis le début de l'année 2023 mais il est encore numéro 2 mondial. La FFT récompense donc les meilleurs français qui ne sont pas déjà présents dans le tableau, mais un énorme débat a vu le jour.

Arthur Fils et Jessika Ponchet vainqueurs de la Race France

Cette année, la FFT a relancé l'opération "Destination Roland-Garros" pour attribuer quelques wild cards. Le classement de la Race France est donc établi sur les tournois du circuit secondaire qui se déroulent en France et celui et celle qui arrivent en première position sont récompensés, si leur classement ne leur permet pas d'entrer dans le grand tableau. Chez les femmes, Jessika Ponchet est donc la gagnante cette année et c'est Arthur Fils, pépite française, qui bénéficie de celle pour le tableau masculin.

Gaston et Burel récompensés également

Initialement prévu jusqu'au 15 mai, la FFT a bien annoncé la fin de cette petite compétition cette semaine. Clara Burel, 2ème Française à la Race derrière Caroline Garcia, bénéficie donc de l'invitation, au même titre que Hugo Gaston qui est le meilleur Français classé après ceux qui sont déjà dans le grand tableau de Roland-Garros. Mais cette petite semaine enlevée aurait pu changer des choses...

Benoît Paire puni ?