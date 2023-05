Tennis : Alcaraz célébré à l'international !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En connaissant une émergence ultrarapide au très haut niveau en 2022, passant des premiers succès hors du top 30 à la place de numéro 1 mondial en fin d'année, Carlos Alcaraz a émerveillé le monde du tennis et la portée de son exploit a même dépassé les frontières de ce sport. Lundi, il a fait le déplacement jusqu'à Paris après son titre à Madrid pour assister à la cérémonie des Laureus Awards où il était nommé pour la révélation de l'année.

Plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire, Carlos Alcaraz n'a que 20 ans et a déjà frappé très fort à l'échelle du tennis en gagnant en plus l'US Open. C'est donc sans grande surprise qu'il était invité à cette grande cérémonie qui a récompensé des légendes du sport ces dernières années. Le tennis, souvent mis à l'honneur grâce au Big 3, s'est sûrement trouvé une nouvelle superstar.

Une belle récompense

Depuis 2000, la cérémonie des Laureus World Sports Awards a récompensé un grand nombre de légendes du sport. Nommé pour la catégorie révélation de l'année, il a eu l'occasion de faire de belles rencontres, notamment en raison d'une photo avec Lionel Messi qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs l'Argentin qui a gagné le prix du sportif de l'année pour la deuxième fois après 2020, devant Kylian Mbappé, Stephen Curry, Armand Duplantis ou encore Rafael Nadal. Carlos Alcaraz, lui, a donc reçu le prix après sa formidable année 2022.

Madrid : Alcaraz encore vainqueur, bientôt numéro 1 ! https://t.co/8v24nAFbbs pic.twitter.com/e9JnZLxP35 — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

Une immense fierté d'équipe

Si la récompense est bien individuelle, Carlos Alcaraz n'a pas manqué d'avoir un mot pour son entourage, véritable raison de sa récompense. « Je suis dans un sport où je suis seul sur la piste, mais il y a une équipe derrière moi et sans elle rien ne serait possible. Il y a eu des moments difficiles. J'ai pu les surmonter avec le soutien de mon équipe et de ma famille, et j'ai pu gagner et recevoir ce prix, ce qui signifie beaucoup pour moi » a-t-il déclaré.

Le début d'un incroyable règne ?

Il n'y a donc pas qu'à l'échelle du tennis que Carlos Alcaraz a marqué les esprits. L'Espagnol pourrait même prétendre à recevoir quelques récompenses de ce genre s'il poursuit sur sa voie. Depuis 2000, le tennis a été souvent mis à l'honneur puisque Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont chacun été élus sportifs de l'année à 5, 2 et 4 reprises respectivement. Avant Messi, Max Verstappen avait gagné l'année dernière et Usain Bolt a récolté 4 couronnes également.