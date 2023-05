Tennis : Iga Swiatek dépasse Serena Williams

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 1 mondiale depuis le 4 avril 2022, Iga Swiatek a mis le main sur le circuit sans jamais se fatiguer. La Polonaise n'est pas aussi dominatrice que l'année dernière en ce moment mais elle reste tout de même une des joueuses en forme depuis le début de saison. Finaliste à Madrid face à sa dauphine, Aryna Sabalenka, elle a entamé sa 58ème semaine sur le trône, se rapprochant ainsi des plus grandes.

En remportant huit titres la saison dernière dont Roland-Garros et l'US Open, Iga Swiatek a placé la barre très haut. La Polonaise s'est assurée de siéger sur le trône pendant un long moment, enchaînant les semaines jusqu'à atteindre un total incroyable. Dans l'histoire du tennis, elle est maintenant la 3ème à être restée en poste aussi longtemps pour une première accession à la place de numéro 1 mondiale.

58 semaines, devant Serena Williams

En devenant numéro 1 pour la première fois le 8 juillet 2002, Serena Williams avait passé un peu plus d'un an à cette place, 57 semaines exactement, avant d'en être délogée. C'était le troisième plus haut total parmi les premières expériences de joueuses sur le trône. Devant Iga Swiatek, il reste Martina Hingis avec 80 semaines et surtout Steffi Graf avec... 186 semaines. Autant dire que si elle veut battre ce record, la Polonaise va devoir rester en place encore un long moment.

Une saison dans la douleur ?

Après sa formidable année 2022, on pouvait s'attendre à voir Iga Swiatek continuer sa nette domination en 2023. Au lieu de ça, deux joueuses ont pris les devants : Aryna Sabalenka et Elena Rybakina. La Polonaise a dû rentrer un peu dans le rang et n'a toujours pas gagné un grand titre, s'adjugeant tout de même Doha et Stuttgart. Elle va arriver dans quelques semaines à Paris avec le costume de grande favorite pour défendre son titre, sûrement le rendez-vous le plus important de la saison pour elle.

Sous la menace

Même si elle possède encore pas mal d'avance au classement cette semaine (près de 2000 points), Aryna Sabalenka réduit un peu l'écart ces derniers temps et elle pourrait avoir l'occasion de dépasser Iga Swiatek prochainement. La Polonaise doit défendre des titres à Rome et à Roland-Garros ce qui la place derrière la Biélorusse virtuellement. Et au vu du niveau affiché par cette dernière en ce moment, on peut prétendre à voir un changement en tête du classement...