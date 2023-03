50 semaines numéro 1, Iga Swiatek est déjà proche des légendes !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours en course au WTA 1000 d'Indian Wells où elle a disposé sans difficultés de la Britannique Emma Raducanu en huitièmes de finale, Iga Swiatek domine depuis des mois le circuit féminin. La Polonaise compte plusieurs milliers de points d'avance sur sa plus proche poursuivante mais elle doit maintenant défendre des points chaque semaine puisque c'est à cette période qu'elle avait connu sa série de 37 victoires consécutives l'an dernier. Elle va bientôt fêter son premier anniversaire à la place de numéro 1 mondiale, un trône conquis le 4 avril 2022.

Dans l'histoire du tennis, une domination aussi claire d'une joueuse n'a pas eu lieu si souvent que cela. Iga Swiatek n'a que 21 ans mais elle continue son incroyable parcours. Plus que jamais numéro 1 mondiale, la Polonaise dispute actuellement sa 50ème semaine consécutive en étant à cette place et elle se rapproche dangereusement des records.

Bientôt la meilleure parmi les joueuses en activité ?

Avec 50 semaines au compteur, Iga Swiatek progresse très vite dans la hiérarchie. La Polonaise a déjà dépassé des joueuses comme Naomi Osaka ou Angelique Kerber parmi celles qui sont encore en activité et elle se rapproche de Victoria Azarenka et Simona Halep. En effet, la Roumaine est celle qui est restée le plus longtemps à la tête de la WTA parmi les joueuses encore présentes sur le circuit, avec 64 semaines. La semaine prochaine, Swiatek égalera la Biélorusse et peut encore espérer gravir quelques échelons, elle qui pointe à la 13ème place dans ce classement pour le moment.

50 semaines pour une première, attention record

Si elle est encore loin des meilleures séries de l'histoire du tennis, Iga Swiatek réalise pourtant une incroyable performance pour une première expérience à la place de numéro 1 mondiale. En effet, la Polonaise figure au quatrième rang des joueuses restées le plus longtemps au sommet pour une première accession au trône. Devant elle : Steffi Graf, Martina Hingis et Serena Williams. Rien que ça. Avec ses 50 semaines, elle se rapproche à grands pas de Serena Williams, qui était restée 57 semaines en place la première fois qu'elle est devenue numéro 1. La Suissesse possède un peu plus de marge avec 80 semaines mais l'Allemande est pour le moment très loin avec ses 186.

Une place sécurisée pour 2023 ?

Au vu du niveau de jeu affiché depuis un moment, il paraît difficile de voir Iga Swiatek se faire détrôner par une autre joueuse. Mais la Polonaise reste sous pression : en cas de faux pas dans les prochaines semaines, elle perdrait forcément de gros points, elle qui s'est imposée à Indian Wells, à Miami, à Rome et à Roland-Garros l'année dernière notamment. A l'heure actuelle, elle possède tout de même plus de 4000 points d'avance sur Aryna Sabalenka. La marge est quand même très belle pour continuer sur cette route en 2023.