Iga Swiatek rattrapée par la pression ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Iga Swiatek domine de la tête et des épaules le circuit WTA depuis un an. A priori, elle aurait toutes les raisons d'être satisfaite et heureuse de sa situation. Mais la Polonaise doit aussi jouer avec les quelques déceptions comme c'est le cas en ce début d'année. La numéro 1 mondiale, 21 ans seulement, s'est souvent exprimée sur la question du mental dans le tennis.

Depuis quelque temps maintenant, Iga Swiatek impressionne. Elle a explosé en remportant Roland-Garros en 2020 à la surprise générale et confirme ses bonnes dispositions depuis. Mais elle reste jeune et elle a parfois craqué sur le court ces deux dernières années, laissant échapper de grosses larmes par exemple. Elle a tenu à réagir sur les réseaux sociaux après sa défaite en finale à Dubaï face à Barbora Krejcikova.

La machine pourtant bien en route

Forcément, après avoir réalisé une saison aussi incroyable, on peut attendre d'Iga Swiatek qu'elle continue sur la même voie. La Polonaise avait réalisé une série de 37 victoires consécutives sur le circuit, démarrant à peu près il y a un an. Très attendue, elle a été décevante à l'Open d'Australie mais son retour sur les courts avait été impressionnant. Sur ses six premiers matches, elle avait infligé au moins une bulle à quatre de ses adversaires avant d'échouer en finale un peu à la surprise générale.

Iga Swiatek, le rouleau compresseur est de retour ! https://t.co/lz994CmN0j pic.twitter.com/P0YfzylyG6 — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

Des attentes trop élevées ?

Après ce revers en finale, où elle est normalement très à l'aise dans l'exercice, Iga Swiatek a senti le besoin d'adresser un message à ses fans. « Je peux voir que certains d'entre vous ont des attentes plus élevées à mon égard. Je suis juste humaine. Je vais garder mes hauts standards, profiter de mon temps sur le circuit et continuer à travailler dur. A la fin, c'est tout ce que je peux contrôler, mes efforts et mon engagement » a-t-elle déclaré, visiblement confrontée à la pression.

La tournée américaine sous pression

Iga Swiatek sait qu'elle arrive dans une partie de l'année où elle est encore plus attendue. L'année dernière, elle avait enchaîné Doha, Indian Wells et Miami avant de poursuivre sa domination en restant invaincue sur terre jusqu'à Roland-Garros. Une performance d'autant plus impressionnante que cette série de victoires était inédite au XXIème siècle. Durant le mois de mars, la Polonaise sera forcément attendue au tournant et en cas de mauvais résultat, un certain doute pourrait commencer à émerger.