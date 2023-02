Krejcikova, le point faible d'Iga Swiatek ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Très haut au sommet du classement WTA, Iga Swiatek domine de la tête et des épaules le circuit depuis un an. La Polonaise voit tout de même quelques joueuses parvenir à lui tenir tête mais une se détache particulièrement ces derniers temps et ce n'est pas forcément celle que l'on attendait. De retour dans le top 20 cette semaine, la Tchèque Barbora Krejcikova vient de battre la numéro 1 mondiale en finale à Dubaï, une performance remarquable.

Elle n'est sûrement pas la joueuse la plus réputée mais Barbora Krejcikova semble confirmer ses belles dispositions. Titrée à Roland-Garros en 2021 à la surprise générale, la Tchèque est capable de jouer un tennis intelligent et peut faire déjouer ses adversaires en utilisant à la perfection les variations. Numéro 2 mondiale au début de l'année 2022, elle pourrait jouer les trouble-fête en 2023.

Une adversaire redoutable

Avant la finale du WTA 1000 de Dubaï, Iga Swiatek et Barbora Krejcikova s'étaient déjà affrontées à trois reprises. La Polonaise menait certes 2 à 1 mais les précédentes rencontres avaient été accrochées. Mais la Tchèque vient de remporter les deux dernières, en finale d'un tournoi en plus. En effet, elle avait réussi à battre la numéro 1 mondiale il y a à peine 5 mois chez elle à Ostrava, mettant fin à une série incroyable de Swiatek qui restait sur dix finales sans perdre le moindre set.

Iga Swiatek, le rouleau compresseur est de retour ! https://t.co/lz994CmN0j pic.twitter.com/P0YfzylyG6 — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

Retour au premier plan ?

Gênée par les blessures il y a un an, Barbora Krejcikova avait légèrement disparu des radars et elle avait même abandonné son titre à Roland-Garros dès le premier tour, s'inclinant face à la Française Diane Parry. En 2023, les choses pourraient bien changer puisque la Tchèque est de retour à la 16ème place mondiale ce lundi après son premier titre en WTA 1000. La performance est d'autant plus remarquable qu'Iga Swiatek restait sur des matches exceptionnels en collant un 6/0 presque à chaque fois depuis deux tournois.

Un titre historique