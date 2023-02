Iga Swiatek, le rouleau compresseur est de retour !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plus que jamais numéro 1 mondiale, Iga Swiatek est un peu moins dominatrice depuis la deuxième partie de la saison 2022. La Polonaise voit d'autres joueuses lui résister depuis quelques mois même si elle vient de signer une semaine incroyable. A 21 ans, elle vient de remporter à Doha son 12e tournoi déjà, en 14 finales.

De retour sur les lieux du début de son incroyable série de 37 victoires consécutives cette semaine, Iga Swiatek n'a laissé aucune chance à ses adversaires. La Polonaise, éliminée en huitièmes de finale de l'Open d'Australie, effectuait son retour à la compétition et elle ne s'est sûrement pas fatiguée ! Sur le trône du tennis mondial depuis presque un an, elle compte toujours quasiment 5000 points d'avance sur sa plus proche poursuivante, la Biélorusse Aryna Sabalenka.

Une deuxième partie de saison moins percutante

Après avoir réussi une première moitié de 2022 incroyable, Iga Swiatek a tout de même ralenti la cadence à partir de l'été. Même si elle a gagné l'US Open sans évoluer à son meilleur niveau, la Polonaise a vu d'autres joueuses briller. En effet, sur la même période, Aryna Sabalenka ou encore Caroline Garcia ont gagné plus de points qu'elle au classement et sa sortie précoce en Australie pouvait laisser penser qu'elle aurait plus de concurrence en 2023.

Un titre express

Alignée à Doha cette semaine, Iga Swiatek n'a pas traîné en chemin puisqu'elle a gagné le titre avec seulement un peu plus de trois heures de jeu dans les jambes. En effet, la vainqueure du dernier Roland-Garros a dominé ses trois adversaires assez largement cette semaine et a profité du forfait de la Suissesse Belinda Bencic en quarts de finale. Elle a d'abord laissé un petit jeu à Danielle Collins, finaliste à l'Open d'Australie en 2022, et à Veronika Kudermetova, 11ème mondiale, avant d'être un peu plus généreuse en finale contre l'Américaine Jessica Pegula, numéro 4. Victoire 6/3 6/0 pour Swiatek, qui a parfaitement conclu la défense de son titre.

La machine est de retour

A l'image de ce qu'elle a fait l'année dernière, Iga Swiatek a distribué des corrections à Doha et semble partie pour montrer à nouveau sa domination. En perdant seulement cinq jeux pour gagner le tournoi, la Polonaise a réalisé une performance incroyable puisqu'il faut remonter à 1925 pour trouver trace d'un tel exploit. Suzanne Lenglen avait remporté Wimbledon en perdant seulement cinq jeux sur son parcours, mais c'était en cinq matches. Autant dire que si elle continue comme ça, elle pourrait bien récidiver en 2023.