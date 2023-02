Rupture pour Djokovic, il révèle un énorme déchirement

La rédaction

C'était l'un des duos les plus connus du tennis, Novak Djokovic et son entraîneur de toujours, Marián Vajda. Durant 15 ans, les deux hommes se sont liés d'amitié, avant que l'aventure ne prenne fin en février 2022. Et l'homme qui a façonné le champion Novak Djokovic reste assez atteint par cette séparation.

Marián Vajda, ancien tennismen slovaque, fut l'entraîneur de Novak Djokovic entre 2006 et 2017, puis entre 2018 et 2022. 15 ans de relation professionnelle avec quelques frictions : notamment lors des Jeux Olympiques de 2021 et lorsque Novak Djokovic n'était pas vacciné pour l'Open d'Australie en 2022. Vajda était alors contre la participation du Serbe aux JO 2021 de Tokyo, et pour sa vaccination contre le Covid-19 afin qu'il puisse participer à l'Open d'Australie. Mais à chaque fois, Djokovic a campé sur ses positions, ce qui a abouti à la fin de leur relation.

«Une période très difficile sur le plan émotionnel pour nous deux»

Dans des propos relayés par tennisworld . com , Marián Vajda explique que sa séparation avec Novak Djokovic a été très dure à vivre : « Nous avons passé quinze ans ensemble. Novak a décidé de jouer moins de tournois, d'avoir une équipe plus réduite et de s'appuyer sur Goran Ivanisevic comme entraineur. Notre relation sportive a été interrompue en raison d'un choix de carrière. Cela a été une période très difficile sur le plan émotionnel pour nous deux, mais la vie continue et Novak continue d'être Novak. Il sait comment s'entraîner et comment travailler avec Goran. Je vais bien, il va bien. Et c'est comme ça que ça doit être. »

Friture sur la ligne entre Nadal et Djokovic ? https://t.co/0JcqyOA3NW pic.twitter.com/jlcjU9MwPI — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

« J'ai vu son grand soulagement »