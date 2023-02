Friture sur la ligne entre Nadal et Djokovic ?

Arnaud De Kanel

La dernière décennie aura été marquée par la domination du Big Three composé de Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic. Si l'Espagnol et le Suisse entretiennent une très belle amitié, c'est loin d'être le cas avec Djokovic. En effet, Nadal respecte le Serbe mais ils ne sont pas amis.

Lorsque l'on fait référence au tennis, trois noms viennent immédiatement en tête : Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Les trois légendes se sont partagés la domination du circuit ATP lors des 15 dernières années. Forcément, ils se sont affrontés et sont souvent comparés. Le temps passé ensemble a permis à Rafael Nadal de créer un lien fort avec Roger Federer, à la différence de Djokovic avec qui il se montre plus distant. L'ancien tennisman Alex Corretja a d'ailleurs révélé qu'ils n'étaient pas amis, biens qu'ils se respectent mutuellement.

«Djokovic et Nadal ont pris des chemins opposés au niveau des idéaux»

« Nadal et Djokovic ont une relation respectueuse, mais je ne les vois pas aller dîner ensemble comme Rafa pourrait le faire avec Federer. Au tennis, tout le monde est très fermé autour d’une équipe. Ce sont des habitudes différentes, on a des horaires différents, une autre façon d’être… Tout comme Federer et Nadal avaient une rivalité mais l’ont transformée en quelque chose de plus proche, Djokovic et Nadal ont pris des chemins opposés au niveau des idéaux et du partage avec les fans. Je pense qu’ils ont tous deux une vision très profonde du sport, ils ont tout donné. Nous parlons de l’une des plus grandes rivalités de l’histoire du sport », a déclaré Alex Corretja au sujet de la relation entre Rafael Nadal et Novak Djokovic dans un entretien accordé à L'Express .

«La chose la plus importante de toutes est qu’il y a un respect mutuel»