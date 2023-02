Tennis : Djokovic a trouvé la «combinaison mortelle» devant Nadal et Federer

La rédaction

Tout juste auréolé de son 22 Grand Chelem avec cette édition 2023 de l’Open d’Australie, Novak Djokovic est un nouvel homme. Beaucoup d’analystes partagent un avis commun : celui que le Serbe a su faire évoluer son jeu afin de maintenir son niveau. Marian Vajda, ancien entraîneur de Djokovic, estime que le Serbe possède les caractéristiques communes à ces deux plus grands rivaux, Roger Federer et Rafael Nadal.

Marian Vajda est sans aucun doute l’une des personnes les mieux placées pour analyser le jeu de Novak Djokovic. Vajda a été l’entraîneur du Serbe de 2016 à 2017, puis de 2018 à 2022. C’est également l’entraîneur de tennis le plus titré de l’histoire devant Toni Nadal. Dans un entretien à Olé , le Slovaque est revenu sur les trois plus grands joueurs de l’histoire du tennis : Roger Federer, Rafael Nadal et bien évidemment Novak Djokovic, qui, selon Vajda, est un mélange du Suisse et de l’Espagnol.

« Des styles différents » entre les trois joueurs selon Marian Vajda

Marian Vajda déclare : « Chacun a sa propre surface : Rafa aime la terre battue, Roger aime les courts durs, Nole aime l’herbe. Il s’agit de styles et de stratégies différents sur la façon d’aborder les tournois. Leurs objectifs sont les mêmes : être les meilleurs. Ils en veulent toujours plus et vont de l’avant. Pendant 15 à 20 ans, ils ont été et sont toujours les meilleurs. C’est là que la mentalité est la clé et je pense que la rivalité les a aidés : c’est le carburant qu’ils ont utilisé pour continuer » .

La combinaison que possède Djokovic est « mortelle » selon son ancien coach