Federer et Nadal sont largués, Djokovic va battre un incroyable record

La rédaction

Habitué depuis plus d'une décennie à marquer l'histoire du tennis, Novak Djokovic en a encore sous le capot et pourrait être en passe de devenir, du point de vue des statistiques, le plus grand joueur de l'histoire du tennis. Alors qu'il est ex-aequo avec Rafael Nadal avec 22 titres du Grand Chelem, le Serbe pourrait battre un record encore plus fou.

Au-delà des victoires en Grand Chelem, la régularité est ce qui caractérise Novak Djokovic. Et quoi de mieux que de regarder combien de semaines le Serbe a passé en tant que numéro 1 mondial pour s'en rendre compte ?

Djokovic va battre le record de longévité en tant que n°1 mondial

Pendant de longues années, Roger Federer était le détenteur du plus grand nombre de semaines passées en tant que numéro 1 mondial, avec 310 unités. Il devançait alors Pete Sampras et ses 286 semaines. Rafael Nadal, lui n'a été numéro 1 mondial que 209 semaines, ce qui fait de lui le sixième du classement général chez les hommes. Concernant Novak Djokovic, sa victoire lors de l'Open d'Australie l'a refait monter au premier rang pour la première fois depuis mai 2022, et à ce jour, il en est à 376 semaines, record chez les hommes.

Le record all-time détenu par Steffi Graff

Le Serbe pourrait même battre le record all-time du tennis en tant que numéro 1 mondial. Ce record est gardé précieusement par Steffi Graff depuis 1999 et sa retraite de tenniswoman. Considérée par beaucoup comme la plus grande joueuse de l'histoire du tennis, l'Allemande Steffi Graff a été numéro 1 mondiale pendant 377 semaines. Il ne reste donc plus qu'une semaine en tête du classement ATP pour Novak Djokovic afin d'égaler ce record. Et dans deux semaines, il aura été le seul joueur de l'histoire du tennis, hommes et femmes confondus, à avoir été plus de 377 semaines numéro 1 mondial. Un record de plus pour le Serbe, pour qui la saison de tennis 2023 ne fait que commencer.