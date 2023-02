«Ils peuvent gagner Wimbledon», Djokovic peut trembler

La rédaction

Auréolé de son dixième titre à l'Open d'Australie, et son 22ème Grand Chelem, Novak Djokovic débute la saison de tennis 2023 tambour battant ; avec en ligne de mire, le record du nombre de Grand Chelem remportés, qu'il détient actuellement avec l'Espagnol Rafael Nadal. Si Novak Djokovic semble être en mesure de toute rafler sur son passage, la présence de deux Américains à Wimbledon pourrait mettre à mal son ambition.

Prochain gros rendez-vous pour les tennismen du monde entier : Roland-Garros. Un tournoi qui est sans arrêt promis à Rafael Nadal depuis plus de quinze ans, même si l'Espagnol est blessé en ce moment. Novak Djokovic pourrait bien en profiter pour s'adjuger sur 23ème Grand Chelem et virer seul en tête du classement en dépassant Nadal et ses 22 titres. Avant d'arriver à Wimbledon et creuser l'écart ? Pas pour le frère de John McEnroe.

« Tout adversaire qui affrontera le Serbe sera très motivé pour rompre sa série »

Le frère de l'illustre John McEnroe, Patrick, a accordé une interview à Tennis365 pour évoquer la saison de tennis et les alternatives à Novak Djokovic pour remporter un Grand Chelem. Le cru américain est en plein essor et Patrick McEnroe le sait. En effet, il voit bien un tennisman américain battre Djokovic dans un futur très proche : « Je crois que le groupe de jeunes Américains qui s'est imposé ces derniers temps peut représenter une forte alternative à Djokovic. Tout adversaire qui affrontera le Serbe sera très motivé pour rompre sa série à Londres et j'ai le sentiment que plusieurs joueurs de notre pays en sont capables. Il faut penser à Fritz, qui a atteint les quarts de finale l'an dernier, mais je vois aussi Shelton comme un joueur très dangereux sur le gazon. Je pense qu'il peut très bien adapter son tennis à cette surface s'il arrive à bien interpréter le rebond de la balle. »

Tennis : Ils sont unanimes, Djokovic est le numéro un ! https://t.co/bzXuDl1vZm pic.twitter.com/BjZaPls6zb — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

« Korda est mon favori »