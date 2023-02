«C’est impossible», un gros mensonge est révélé pour Djokovic

Arnaud De Kanel

La victoire de Novak Djokovic a l'Open d'Australie soulève de gros doutes. En effet, le Serbe a triomphé à Melbourne bien qu'il souffrait d'une blessure musculaire à la cuisse durant la quinzaine australienne. Olivier Rouillon, ancien médecin de la fédération française de golf, estime que Djoko a menti et qu'en aucun cas il aurait pu évoluer à ce niveau avec une telle blessure.

Diminué tout au long de l'Open d'Australie, Novak Djokovic est tout de même parvenu à remporter son dixième titre à Melbourne. Il n'aura perdu qu'un set, face au Français Enzo Couacaud, alors qu'il avait affirmé souffrir d'une déchirure à la cuisse. Ensuite, ce fut un parcours de santé puisqu'il a étrillé tous ses adversaires un par un, pour enfin atomiser Stefanos Tsitsipas en finale. Pour Olivier Rouillon, cette blessure est un énorme mensonge. L'ancien médecin de la fédération française de golf ne veut pas y croire. Ce sacre sème le doute.

Nadal, Federer, Djokovic... Il met fin au débat du GOAT https://t.co/Nl86dUySbH pic.twitter.com/TiPRgHEqWG — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

«Il n’a pas vraiment de déchirure»

Pour le journal L'Equipe , Olivier Rouillon a donné son avis sur la blessure de Novak Djokovic. Selon lui, le Serbe a exagéré sur la nature de sa blessure qui serait bien réelle, mais moins grave que ce qui avait été annoncé. « Peut‐être qu’il n’a pas vraiment de déchirure, juste quelques petites fibres qui se sont décollées de l’enveloppe du muscle, une petite lésion de grade 1. Avec des antalgiques et un certain nombre de techniques de physiothérapie et kinésithérapie, ils ont réussi à faire baisser la douleur », estime-t-il. Car avec une déchirure, il ne voit pas comment Djokovic aurait pu l'emporter.

«C'est impossible»