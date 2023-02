«Ce sera le Djoker contre tous les autres» : Djokovic fait peur à tout le monde

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Novak Djokovic sort d’un Open d’Australie magnifique qui lui a permis de rattraper Rafael Nadal au nombre de Grand Chelem remportés. Et le Serbe ne compte pas s’arrêter là cette saison. Pour Brad Gilbert, ancien numéro 4 mondial, Djokovic sera l’homme à battre cette année.

Après une saison noire où il a été privé de deux tournois du Grand Chelem en raison de sa non vaccination, Novak Djokovic a frappé fort pour son grand retour. Présent à l’Open d’Australie, le Serbe, gêné par quelques pépins physiques, n’a pas fait de détail et s’est adjugé son 22ème titre du Grand Chelem. Il revient donc à égalité avec Rafael Nadal qui, de son côté, a été éliminé dès le deuxième tour de cet Open d’Australie.

Djokovic veut enchaîner

Novak Djokovic a démarré cette saison de la meilleure des manières. Contrairement à Rafael Nadal qui peine à terminer un match sans tirer sur son corps, le Serbe n’a pas de mal à tenir le coup physiquement. Un atout de taille qui pourrait lui permettre de glaner de nombreux titres cette saison. Au-delà de Nadal qui cherchera à le faire tomber, la nouvelle génération se méfie toujours autant de Novak Djokovic.

Nadal, Federer, Djokovic... Il met fin au débat du GOAT https://t.co/Nl86dUySbH pic.twitter.com/TiPRgHEqWG — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

«Novak est passé à un autre niveau»