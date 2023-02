2023 : L’année ou jamais pour Caroline Garcia ?

Alexis Poch

La nouvelle locomotive du tennis féminin français ne se cache plus. Caroline Garcia veut remporter un Grand Chelem et semble clairement sur le bon chemin. Après avoir triomphé aux Masters, « Caro » a toutes les clés pour devenir une grande. Notamment à Roland-Garros ?

Revenue au premier plan depuis la deuxième partie de la saison en 2022, Caroline Garcia a réintégré le top 5 mondial et peut espérer quelque chose de grand dans les mois à venir. La Française était la joueuse à battre en fin de saison, terminée par une victoire finale au Masters féminin, le plus grand titre de sa carrière. A 29 ans, l'objectif est clair : décrocher un titre en Grand Chelem.

Un retour exceptionnel

Perdue au-delà du top 50 il y a encore moins d'un an, Caroline Garcia enchaînait les saisons décevantes depuis 2018. Mais sa victoire en double à Roland-Garros avec Kristina Mladenovic a tout changé ensuite pour elle en simple. Au fur et à mesure des mois, les victoires s'accumulent et elle est même la joueuse qui a remporté le plus de points lors de la deuxième partie de la saison. Son parcours la propulse directement parmi les favorites pour les grands titres et elle connaîtra même sa première demi-finale en Grand Chelem, à l'US Open.

Caroline Garcia peut-elle devenir la nouvelle reine des circuits ? https://t.co/gLvrM8bDxI pic.twitter.com/hKUJEDIFrW — le10sport (@le10sport) December 6, 2022

Un Grand Chelem, le rêve

Avec ses incroyables performances au cours des derniers mois, Caroline Garcia a confié que ses chances de remporter un titre en Majeur ont largement augmenté. « Après avoir atteint les demi-finales de l’US Open puis remporté le Masters, gagner un Grand Chelem devient un rêve concret, tangible, même s’il reste du chemin à parcourir » avait-elle déclaré il y a quelques temps.

Une grande opportunité en 2023