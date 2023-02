Djokovic, Nadal... Federer exclu de la course au GOAT

La rédaction

Comme un football, le débat du GOAT chez les tennismen fait rage, surtout en ce moment. Après la retraite de Roger Federer, considéré par certains comme le plus grand joueur de l'histoire du tennis, deux autres hommes sont encore sur le circuit et se battront jusqu'au bout pour être le joueur le plus titré de tous les temps en Grand Chelem : Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Si dans le football le débat ne s'attarde que sur Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, chez les fans de tennis, la tâche est plus ardue puisqu'il faut trancher entre trois joueurs. Qui de Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer mérite son titre de GOAT du tennis ? Chacun ses critères, mais pour Dominic Thiem, il n'y a pas photo.

« Soyons honnêtes, c'est le meilleur »

Occupé à retrouver son niveau d'antan, Dominic Thiem a livré son avis sur l'Open d'Australie réalisé par Novak Djokovic, pour AS : « Je ne suis pas surpris de ce que Djokovic a fait, il semble encore jeune. Physiquement et mentalement, la façon dont il se déplace sur le terrain. On dirait qu'il a 25 ans. Soyons honnêtes, c'est le meilleur, donc sa victoire ne m'a pas surpris. »

« Les titres du Grand Chelem devraient être le critère»