C'est confirmé, Djokovic n'égalera jamais Nadal et Federer

La rédaction

Grâce à son nouveau sacre à l'Open d'Australie, Novak Djokovic a rejoint Rafael Nadal au sommet du classement des joueurs les plus titrés en Grand Chelem. Un record prestigieux qui consolide le statut de légende du Serbe. Si ce dernier est certainement le joueur le plus complet de l'histoire, il n'atteindra jamais la cote de popularité de Roger Federer et de Rafael Nadal.

Roger Federer a remporté 20 Grand Chelem, Rafael Nadal et Novak Djokovic en ont respectivement remporté 22. Ces trois joueurs constituent le big 3 légendaire qui a outrageusement dominé le tennis pendant des années. Si le Suisse est à la retraite et que les blessures à répétition de l'Espagnol interrogent, la domination du Serbe est totale. Pourtant, sa cote de popularité n'a jamais été à la hauteur de ses deux éternels rivaux.

«Son comportement sur le terrain a parfois été un peu plus compliqué»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis , l'ancien entraîneur et oncle de Rafa Toni Nadal est revenu sur le 22e sacre en Grand Chelem de Djokovic, a expliqué la grande différence entre le Serbe et son neveu et Roger Federer : « Je pense que le problème qu’il a rencontré est qu’il est arrivé alors qu’il y avait une rivalité claire entre Federer et Rafael, et que les gens aimaient cette confrontation. Je pense qu’il n’a jamais réussi à être aussi apprécié que les deux autres, et son comportement sur le terrain a parfois été un peu plus compliqué ».

Djokovic va exploser Nadal et Federer https://t.co/AscJglP2U3 pic.twitter.com/xACW2Tk8Vb — le10sport (@le10sport) January 30, 2023

«Djokovic a probablement plus de détracteurs que ces deux‐là»