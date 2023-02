«Il a été traité comme un bouffon», cet allié de Djokovic sort la sulfateuse

Amadou Diawara

Lors de la pandémie du coronavirus, Novak Djokovic a vécu une terrible mésaventure pendant l'Open d'Australie. Banni du pays des kangourous parce qu'il n'était pas vacciné, l'ogre serbe a également été sévèrement critiqué. Furieux, Brett Connors - le fils de la légende Jimmy - y est allé de son coup de gueule pour défendre Novak Djokovic.

Alors que le coronavirus sévissait, Novak Djokovic a vécu une terrible expérience à Melbourne. Alors que l'Open d'Australie allait ouvrir ses portes, l'ogre serbe a fait le déplacement vers le pays des kangourous, pensant pouvoir disputer la compétition comme chaque année.

«Les gens qui disaient qu'il était méprisable retournent leur veste»

Toutefois, après plusieurs jours de calvaire en Australie, Novak Djokovic a finalement été expulsé du pays. Non-vacciné contre le Covid-19, le numéro un mondial a été banni de l'Open d'Australie, avant de subir un déferlement de haine. Alors que Novak Djokovic a pu faire son retour à Melbourne cette année, avant d'être sacré de nouveau en Grand Chelem, Brett Connors a pris position. N'ayant pas sa langue dans sa poche, le fils de la légende Jimmy Connors a taclé violemment les détracteurs de Novak Djokovic.

«Ils disaient de la merde»