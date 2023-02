Tennis : Nadal et Djokovic sont « imbattables »

La rédaction

Considérés, avec Roger Federer comme les plus grands joueurs de l’histoire du tennis moderne, Rafael Nadal et Novak Djokovic continuent d’inspirer les autres joueurs du circuit ATP. Les deux stars, toutes deux sacrées lors de 22 Grands Chelems, ont dégoutés plus d’un joueur. C’est le cas notamment de Dominic Thiem, qui en a profité pour rendre hommage aux deux légendes.

Dominic Thiem connaît un passage très compliqué dans sa carrière. Actuel 172ème mondial, l’Autrichien n’est plus que l’ombre de lui-même. Réputé très proche des autres joueurs du circuit ATP, Thiem a participé durant sa carrière à des matchs de légendes, et a notamment affronté plusieurs fois Rafael Nadal et Novak Djokovic. Présent en conférence de presse avant les matchs de Coupe Davis entre la Croatie et l’Autriche, le joueur au revers à une main a tenu à rendre un vibrant hommage à l’Espagnol et au Serbe, qui comptent 44 Grands Chelems à eux deux.

Même à son meilleur niveau, Dominic Thiem ne pouvait rien faire contre Djokovic et Nadal

Vainqueur de l’US Open en 2020, Dominic Thiem a également perdu trois finales de Grand Chelem. Deux de ses défaites étaient face à Rafael Nadal à Roland Garros (2018,2019), et une était face à Novak Djokovic à l’Open d’Australie (en 2020). Des défaites qui interviennent dans les tournois de prédilection des deux champions, à savoir Roland Garros pour l’Espagnol, et l’Open d’Australie pour le Serbe. C’est simple, pour Dominic Thiem, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont « imbattables » dans leurs tournois favoris.

«Un fiasco», ce grand projet dezingué par le tennis français https://t.co/yotMvn9KLf pic.twitter.com/LtV43dglo4 — le10sport (@le10sport) February 3, 2023

«J’ai quand même perdu», le terrible constat de Dominic Thiem