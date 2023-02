«Le joueur le plus complet», le clan Nadal adoube Djokovic

La rédaction

Après sa victoire lors de l'Open d'Australie, son dixième succès dans ce tournoi, Novak Djokovic a rejoint Rafael Nadal en tête des joueurs ayant remporté le plus de tournois du Grand Chelem avec 22 victoires chacun. Le prochain rendez-vous majeur sera à Paris, Porte d'Auteuil pour Roland-Garros. On connait l'appétence de l'Espagnol pour ce tournoi mais Novak Djokovic compte bien profiter de sa bonne forme et la blessure de Nadal pour être seul au monde.

Qui remportera le 23ème Grand Chelem de sa carrière ? Les deux monstres du tennis, Rafael Nadal et Novak Djokovic vont se battre pour battre un record fou. Et dans le clan Nadal, on adoube déjà le tennisman serbe.

Une merveille en constante évolution

Dans le quotidien espagnol El Pais , Toni Nadal, oncle et ex-entraîneur historique de Rafael, le rival de Novak Djokovic, s'est montré particulièrement élogieux envers le Serbe dans une chronique intitulée « Djokovic, une merveille en constante évolution » : « C’est le joueur le plus complet du circuit, et il a encore démontré à quel point il était un grand champion. Il est efficace et combatif, capable de maintenir une sérénité incroyable dans les moments de grande tension. Et il a la volonté de s’améliorer constamment. »

Djokovic va prendre une nouvelle revanche https://t.co/GS6NnmMXwF pic.twitter.com/jUPDAOVwZE — le10sport (@le10sport) January 31, 2023

Tsitsipas s'est trompé