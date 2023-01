Djokovic lui fait vivre un enfer, il lui lance un ultimatum

La rédaction

Grâce à son nouveau sacre à Melbourne, Novak Djokovic rejoint Rafael Nadal au sommet du classement des joueurs les plus titrés en Grand Chelem. La consécration pour le Serbe et son entraîneur Goran Ivanišević qui s'est confié sur sa relation avec Nole, et les derniers mois où Djokovic lui en a fait voir de toutes les couleurs.

Touché à la cuisse depuis le début tournoi, Novak Djokovic a finalement remporté son 10e sacre à Melbourne avec un niveau de jeu impressionnant. Malgré tout, le Serbe a souvent montré de la tension sur le court et il a tenu à s'excuser auprès de son entraîneur Goran Ivanišević et de son entourage lors de la remise du trophée : « Vous avez vu le pire de mon caractère, sur le court et en dehors. Merci pour votre patience et votre amour. Pourquoi tu rigoles Goran ? Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour ! Ce trophée est autant le vôtre que le mien» .

«Il devient de plus en plus fou»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Goran Ivanišević s'est confié sur le caractère bouillant de Novak Djokovic, avec qui il entretient une relation particulière : « Vous apprenez tout le temps avec lui ! Il devient de plus en plus fou (rires). Et ce n’est pas fini, mais d’une manière positive. Ce mec est juste incroyable, je ne sais pas comment le décrire. Je pensais avoir tout vu et j’ai découvert ça. Il devient un peu émotif sur le court, ça n’a pas d’importance. Il parle, on parle (…) On pourrait parler de ça pendant dix jours… J’étais aussi un joueur de tennis et j’étais aussi un peu fou… Je comprends ce qu’il ressent, je comprends ses émotions. C’est la finale d’un Grand Chelem, ce n’est pas grave ».

«Tant qu’il gagne, ça va !»