«La plus grande victoire de ma carrière», Djokovic entre dans l’histoire

Arnaud De Kanel

Il n'y aura finalement pas eu match entre Stefanos Tsitsipas et Novak Djokovic. Le Serbe a remporté son 10ème Open d'Australie, le 22ème Grand Chelem de sa carrière. Il rejoint Rafael Nadal, désormais co-détenteur du record. Submergé par l'émotion, Nole a laissé transparaitre tous ses sentiments après la rencontre face au Grec.

Il l'a fait ! Novak Djokovic a pris le meilleur sur Stefanos Tsitsipas (6-3, 7-6, 7-6) en finale de l'Open d'Australie pour s'adjuger son 22ème titre du Grand Chelem. Le Serbe entre encore un peu plus dans la légende puisqu'il rejoint Rafael Nadal tout en haut du classement. Désormais, les deux légendes ne sont plus devancées que par Serena Williams et ses 23 couronnes en Grand Chelem. Salué par son adversaire du jour qui le désigne comme « le plus grand joueur de l'histoire », Novak Djokovic a lâché ses premiers mots après son sacre.

Une habitude exceptionnelle : Novak Djokovic soulève la Norman Brookes Challenge Cup, le trophée décerné au vainqueur de l'Open d'Australie, pour la 10e fois de son immense carrière 🏆#AusOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/e4psYVyjdY — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 29, 2023

«Je te félicite pour ton parcours»

« D'abord, je suis touché par les mots de Stefanos. J'apprécie beaucoup. Sur le court, on est de grands compétiteurs. Il faut reconnaître les efforts et je te félicite pour ton parcours. Je pense que ce ne sera pas ta dernière finale de Grand Chelem. Sur et en dehors du court, tu es l'un des plus grands professionnels », a déclaré Novak Djokovic après sa victoire, rapporté par RMC. Le nouveau numéro 1 mondial savoure son retour glorieux à Melbourne, lui qui avait été interdit de participer au tournoi la saison passée.

«La plus grande victoire de ma carrière»