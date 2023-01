Djokovic «marche sur l'eau», il s'avoue vaincu

Hugo Chirossel

Alors que Novak Djokovic disputera dimanche la finale de l’Open d’Australie face à Stefanos Tsitsipas, le Serbe n’a pour l’instant concédé qu’un seul set sur l’ensemble du tournoi. En effet, il n’y a qu’Enzo Couacaud, qui l’a affronté lors du deuxième tour, qui y est parvenu. Le Français est revenu sur les impressions que lui ont laissées Nole.

Novak Djokovic est à un match d’égaler Rafael Nadal. Si le Serbe s’impose face à Stefanos Tsitsipas dimanche lors de la finale de l’Open d’Australie, il rejoindra alors l’Espagnol au nombre de tournois du Grand Chelem remportés (22). Pour cela, il faudra réussir à battre le Grec, qui pour Enzo Couacaud a clairement ses chances : « J'ai envie de dire oui. Personne n'arrive en finale de Grand Chelem par hasard. Bien sûr, il a des armes. Mais battre Novak au meilleur des cinq sets, ça ne va vraiment pas être évident. Moi, je n'ai pas la solution. J'espère pour lui qu'il va la trouver », a-t-il confié dans un entretien accordé à L’Équipe .

« Il a dominé de la tête et des épaules chaque match qu'il a joué »

Enzo Couacaud reste, pour le moment, le seul joueur à avoir réussi à prendre un set à Novak Djokovic depuis le début de cette édition de l’Open d’Australie. Les deux hommes s’étaient affrontés lors du deuxième tour et le Serbe lui a laissé une forte impression : « Il donne vraiment l'impression de marcher sur l'eau. Il a dominé de la tête et des épaules chaque match qu'il a joué. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est sa capacité de relance. Que ce soit en première ou en deuxième balle, dès qu'un service est moins bien touché ou ne le met pas totalement hors de position, il te met tout de suite en difficulté, c'est assez hallucinant . »

« Ça crée un état de pression constant »