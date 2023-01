«Il va le faire» : Cette légende annonce le vainqueur de l’Open d’Australie

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Encore impressionnant en demi-finale, Novak Djokovic affrontera Stefanos Tsitsipas dimanche en finale de l’Open d’Australie. Un duel de haute voltige entre le Serbe, qui veut égaler Rafael Nadal, et le Grec, qui voudra remporter son premier tournoi du Grand Chelem. Boris Becker, lui, a déjà fait son choix.

Novak Djokovic n’est plus qu’à une victoire du bonheur. En cas de sacre dimanche face à Stefanos Tsitsipas, le Serbe remporterait son 22ème titre du Grand Chelem et reviendrait à hauteur de Rafael Nadal, joueur le plus titré de l’histoire en tournois majeurs. Après une saison compliquée en raison de son refus de se vacciner (il a manqué deux tournois), Novak Djokovic est revenu en grande forme. Et le Serbe compte bien le prouver sur cet Open d’Australie en raflant la mise.

Tsitsipas veut faire tomber Djokovic

En face de lui, Stefanos Tsitsipas. Le Grec n’a jamais remporté de Grand Chelem mais il voudra prendre sa revanche face à Novak Djokovic qui l’avait battu à Roland-Garros. Il faudra que Tsitsipas soit à son meilleur niveau. Qu’il ait quelques pépins physiques ou pas, Djokovic arrivera forcément au top de sa détermination dimanche avec l’ambition de frapper fort dès le début de saison en égalant Rafael Nadal.

NOVAK IS GOING FOR 10 🏆 👀@DjokerNole • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/4r3pfX0AxU — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2023

«Le Djoker va le faire»