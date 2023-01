Bourde ou provocation ? Djokovic craque complètement devant les médias

Hugo Chirossel

Alors qu’il a battu Andrey Rublev ce mercredi, Novak Djokovic pourrait retrouver Stefanos Tsitsipas en finale de l’Open d’Australie. Les deux hommes, qualifiés pour les demi-finales, se sont déjà rencontrés, puisque le Serbe l’avait battu lors de la finale de Roland-Garros en 2021. Un match qui semble être sorti de la mémoire de Nole, à en croire ses propos en conférence de presse.

Novak Djokovic est toujours en course pour remporter son 22e titre du Grand Chelem. Opposé à Andrey Rublev ce mercredi en quarts de finale de l’Open d’Australie, le Serbe a facilement décroché son ticket pour les demi-finales en s’imposant 6-1, 6-2, 6-4. C’est la dixième fois dans sa carrière qu’il se qualifie pour les demies à Melbourne, où il sera opposé à Tommy Paul. S’il bat ce dernier, il pourrait alors se retrouver face à Stefanos Tsitsipas en finale, qui de son côté devra se défaire de Karen Khachanov.

Djokovic oublie sa finale face à Tsitsipas

Une potentielle finale qui aurait des airs de Roland-Garros 2021. En effet, le Serbe et le Grec s’étaient affrontés sur le court Philippe-Chatrier, qui avait vu le premier nommé s’imposer au terme d’un match mémorable (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4). En effet, Novak Djokovic, mené de deux sets, avait réussi à l’emporter en cinq manches. Une finale qui ne semble pas avoir marqué les esprits de Nole . « Je connais Tsitsipas, c’est probablement le gars le plus expérimenté de tous les autres quarts de finalistes. Il a déjà joué plusieurs fois en deuxième semaine d’un Grand Chelem. Mais je crois qu’il n’a jamais joué de finale de Grand Chelem, si je ne me trompe pas », a-t-il déclaré en conférence de presse, avant de jouer contre Andrey Rublev.

😄 Bah alors Nole ? Quand Djokovic oublie que Tsitsipas a déjà joué une finale de Grand Chelem (contre lui en plus).🇦🇺 Suivez l'Open d'Australie en exclusivité sur Eurosport #AusOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/uDY5MnAT1k — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 24, 2023

« Quand il est revenu, il est soudain devenu un joueur différent »