Open d’Australie : Djokovic au cœur d’une polémique sur la guerre en Ukraine

C’est une polémique de plus dont Novak Djokovic se serait bien passé. Alors qu’il dispute sa demi-finale aujourd’hui face à l’Américain Tommy Paul à l’Open d’Australie, le joueur se retrouve mêlé à une polémique à cause de son père, Srjdan. Ce dernier a été filmé en compagnie de supporters pro-russes, alors que les drapeaux russes et biélorusses ont été interdit durant le tournoi.

Décidément, l’Australie et Djokovic ne semblent plus faire bon ménage. Autrefois adulé, le nonuple vainqueur du tournoi avait été expulsé du territoire l’an dernier car il n’était pas vacciné contre le Covid-19. A quelques heures de sa demi-finale, son père s’est retrouvé au milieu de sympathisants pro-russes, déclenchant une polémique en Australie.

Des excuses de Novak demandées

Filmé jeudi en compagnie de militants pro-russes après la victoire de son fils en quart de finale de l'Open d'Australie, Srjdan Djokovic, le père de Novak, est dans la tourmente. Il se défend dans un communiqué : « j'étais à l'extérieur avec les fans de Novak comme je l'ai fait après tous les matches de mon fils pour fêter ses victoires et prendre des photos avec eux. Je n'avais pas l'intention d'être entraîné dans cette agitation. » L’ambassade d’Ukraine en Australie a affiché son indignation sur les réseaux sociaux, tout en republiant la vidéo en question. Il a également demandé à ce que l’accréditation de Srjdan Djokovic soit retirée, ainsi que des excuses de la part de Novak Djokovic.

Son père n’assistera pas à la demi-finale