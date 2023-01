Open d'Australie : Il veut empoisonner Djokovic

La rédaction

Impressionnant depuis le début de l'Open d'Australie, Novak Djokovic monte en puissance et affronte ce vendredi Tommy Paul en demi-finale. Le coach de l'Américain s'attend à un match plus que difficile et estime, sur le ton de la plaisanterie, que l'empoisonnement du Serbe est la meilleure solution pour le vaincre.

Novak Djokovic poursuit son ascension vers son 10e sacre à l'Open d'Australie. D'abord gêné en début du tournoi par sa blessure à l'ischio-jambier, Nole semble être épargné par la douleur lors des deux derniers tours tant il a dominé ses adversaires. D'abord l'Australien Alex de Minaur en huitièmes de finale puis le Russe Andrey Rublev. Deux victoires impressionnantes où le Serbe n'a concédé aucun set. Brad Stine, l'entraîneur de Tommy Paul s'est exprimé sur la préparation de ce match.

Crise FFR : Encore un coup dur pour Laporte après sa garde à vue https://t.co/8nbmv6tgSA pic.twitter.com/lr5ybYKoEv — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

Stine veut «empoisonner» Djokovic

Tommy Paul est la belle surprise de cet Open d'Australie du côté du tableau masculin. L'Américain de 25 ans réalise son meilleur parcours en Grand Chelem depuis le début de sa carrière. Alors qu'il n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale (à Wimbledon), il n'est plus qu'à une étape de la finale à Melbourne. Mais pour y arriver, il faudra se défaire de Novak Djokovic, et la tâche s'annonce ardue : « Je pense que le moyen le plus facile de le battre est de l’empoisonner ou quelque chose comme ça », a plaisanté son coach Brad Stine dans des propos rapportés par We Love Tennis.

«Ça va être compliqué, c’est certain»