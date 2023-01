Open d'Australie : Djokovic lâche une annonce qui va faire trembler ses adversaires

La rédaction

Novak Djokovic poursuit son épopée à l'Open d'Australie. Facile vainqueur d'Andrey Rublev en trois sets ce mercredi en quart de finale, le Serbe semble inarrêtable compte tenu de sa montée en puissance depuis le début du tournoi. Bien déterminé à aller chercher son 10e sacre à Melbourne, Djokovic n'a jamais été aussi confiant et prévient ses prochains adversaires.

Ce mercredi, Novak Djokovic a livré une nouvelle démonstration de tennis. Impitoyable, il a dominé Andrey Rublev en trois sets (6-1, 6-2, 6-4). Comme lors du tour précédent, il a semblé être épargné par sa blessure à l'ischio-jambier tant il a dominé physiquement son adversaire. En pleine confiance, rien ne semble pouvoir arrêter le Serbe, qui avertit ses prochains adversaires, à commencer par Tommy Paul qu'il affronte ce vendredi en demi-finale.

Djokovic est en totale confiance

Dans des propos rapportés par We Love Tennis, Novak Djokovic s'est exprimé sur son état de forme après sa démonstration en quart de finale face à Andrey Rublev : « Je ne peux pas vraiment dire que je ne me suis jamais senti aussi confiant car j’ai eu des saisons incroyables ici, avec des matches qui sont vraiment inoubliables pour moi. C’est difficile de comparer car j’ai eu la chance de vivre beaucoup de succès à l’Open d’Australie », a confié le Serbe avant d'ajouter : « Mais ces deux derniers matches, contre deux très bons joueurs, des joueurs en forme (De Minaur et Rublev), avec le fait de les battre de cette manière en trois sets, c’est quelque chose que je veux vraiment en ce moment, quelque chose qui envoie un message à tous mes adversaires encore dans le tableau» .

«Je me sens de mieux en mieux»