Open d'Australie : Encore une polémique, Djokovic aggrave son cas

Novak Djokovic continue son parcours à l'Open d'Australie. Vainqueur d'Alex De Minaur ce lundi, le Serbe avance donc en quart de finale à Melbourne. Mais alors que Djokovic n'a pas tremblé face à l'Australien, le voilà qu'il se retrouve au coeur d'une polémique... pour une histoire de bouteille. Cela n'est d'ailleurs pas la première fois que celui lui arrive...

6-2, 6-1, 6-2... Ce lundi, Novak Djokovic n'a fait qu'une bouchée d'Alex De Minaur. Toujours en course à l'Open d'Australie, le Serbe s'est qualifié pour les quarts de finale. Mais au-delà de la performance sportive, c'est une nouvelle polémique qui est apparue à Melbourne concernant l'ancien numéro 1 mondial. En effet, une scène a fait énormément parler où l'on peut voir Djokovic, lors de son match face à Enzo Couacaud, recevoir une bouteille à laquelle semble être accroché un message. Aperçu en train de le lire, Nole pourrait avoir reçu certaines consignes de coaching, ce qui est formellement interdit dans le tennis. Voilà donc la nouvelle polémique qui concerne Novak Djokovic encore une fois pointé du doigt pour une simple bouteille.

En novembre dernier, à l'occasion du Masters de Paris-Bercy, Novak Djokovic s'était retrouvé au centre d'accusations de dopage suite à une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, où l'on pouvait voir le staff du Serbe lui préparer en cachette une mixture dans une bouteille. A cela, Jelena Djokovic, femme de Novak Djokovic, avait d'ailleurs répondu : « Je ne vois rien de louche. En fait, je vois des gens qui essaient de préserver la confidentialité de leurs affaires dans un monde où tout le monde pense avoir le droit de pointer une caméra sur vous quand il le souhaite. Apparemment, vouloir/essayer d'être privé vous rend douteux de nos jours ».

