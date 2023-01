«Je déteste perdre» : Recordman, Djokovic est mort de faim

La rédaction

Vainqueur de son 22ème Grand Chelem en carrière, un record, co-détenu avec l'Espagnol Rafael Nadal, Novak Djokovic était en mission durant cette quinzaine australienne. Privé d'Open d'Australie l'an passé pour défaut de vaccin, le Serbe est revenu déterminé et a tout balayé sur son passage, ne concédant qu'un set durant le tournoi, face au Français Enzo Couacaud. En interview, il est apparu apaisé mais insatiable.

Jusqu'ou va s'arrêter Novak Djokovic ? Il semblait blessé à la cuisse en début de tournoi mais ça ne l'a pas empêché de réduire à néant ses adversaires. Vainqueur en finale face au Grec Stefanos Tsitsipas (6-3, 7-6, 7-6), le Serbe n'est pas rassasié, il a même encore faim de titre. Il faut dire qu'il ne lui reste qu'un seul Grand Chelem à remporter pour devenir le recordman de victoires. Roland Garros, prochain tournoi du Grand Chelem va promettre.

« J'aime ce sport de tout mon coeur »

Ce lundi, Novak Djokovic s'est présenté devant les médias, à l'extérieur, sous un ciel nuageux et une température de 21 degrés. Décontracté, le Serbe, qui va avoir 36 ans cette année, donnait le sentiment du devoir accompli, en témoigne le magnifique trophée Norman Brooks qu'il tenait dans ses bras. Le désormais numéro 1 savoure : « J'ai cette mentalité, ce caractère. J'aime ce sport de tout mon coeur. J'ai beaucoup de passion et d'amour pour le tennis. Que je joue avec mes frères, mon fils, n'importe qui, à partir du moment où je tiens une raquette, j'aime jouer. »

« Je déteste perdre »