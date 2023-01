Open d'Australie : Cette légende veut voir Novak Djokovic tomber

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

De retour à l’Open d’Australie, Novak Djokovic jouera dimanche une nouvelle finale face à Stefanos Tsitsipas. En cas de victoire, le Serbe rejoindra Rafael Nadal avec 22 titres du Grand Chelem remportés. Pour John McEnroe, même si Djokovic est le grand favori, une victoire de Tsitsipas lui conviendrait parfaitement.

Novak Djokovic disputera dimanche une nouvelle finale de Grand Chelem. Après un tournoi maîtrisé de bout en bout, le Serbe affrontera Stefanos Tsitsipas en finale de l’Open d’Australie, l’occasion unique pour lui de glaner son 22ème tournoi majeur et de rejoindre Rafael Nadal, joueur le plus titré de l’histoire. Gêné par quelques pépins physiques, Novak Djokovic reste maître de son destin.

«Il reste pour moi l'immense favori»

« Novak est un être humain, et, en prime il n'hésite pas à clamer qu'il veut être considéré comme le plus grand, qu'il veut le record de victoires en Grand Chelem, etc. C'est une pression supplémentaire, mais il y a une énorme différence avec l'US Open contre Medvedev, c'est qu'il est physiquement et mentalement beaucoup moins entamé qu'à l'époque. Donc tant que sa blessure à la cuisse le laisse tranquille, et c'est difficile de parler de blessure quand on voit comment il bougeait sur ses trois derniers matches, il reste pour moi l'immense favori de cette finale », assure John McEnroe pour Eurosport .

"I'm super blessed and grateful..."@DjokerNole paid tribute to the team behind his phenomenal success on the eve of another Grand Slam final. #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/lBy5XZh8pK — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2023

«Ce serait formidable pour le tennis si Tsitsipas gagnait»