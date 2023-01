Djokovic va exploser Nadal et Federer

Arnaud De Kanel

Victorieux de Stefanos Tsitsipas en trois manches (6-3, 7-6, 7-6), Novak Djokovic a remporté son 10ème titre à l'Open d'Australie, son 22ème en Grand Chelem. Un record de plus pour le Serbe qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Rafael Nadal et Roger Federer sont prévenus, Nole a plus faim que jamais.

« Je veux gagner autant de titres du Grand Chelem que possible. Au point où j’en suis, ces trophées sont le principal facteur de motivation. Je ne veux vraiment pas m’arrêter là, je n’en ai pas l’intention. Je sais que lorsque je me sens bien physiquement et mentalement, je peux gagner n’importe quel tournoi du Grand Chelem, contre n’importe qui », lançait Novak Djokovic après son sacre. Le nouveau numéro un mondial ne s'y trompe pas car il peut tout simplement écraser la concurrence.

Djokovic égale Nadal...

Facile vainqueur de Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic a écrit une nouvelle ligne de sa légende. Désormais, il porte son compteur à 22 Grand Chelem, record partagé avec Rafael Nadal chez les hommes. Serena Williams fait mieux avec 23 titres mais Djoko n'a pas dit son dernier mot. Sur les deniers mois, il est dans une meilleure forme que Rafael Nadal, encore lâché par son corps à l'Open d'Australie. Il est déjà assuré de faire mieux que Roger Federer, tout juste parti à la retraite, et devrait considérablement creuser son avance. Le poids des titres est non-négligeable et à ce petit jeu-là, Djokovic en deviendra le maitre. A 35 ans, le Serbe est de nouveau numéro un mondial.

...et explose tous les records à l'Open d'Australie

L'Open d'Australie de Novak Djokovic est monumental. Diminué par une blessure à la cuisse, le Serbe n'aura finalement cédé qu'un set, face au Français Enzo Couacaud. Contre Stefanos Tsitsipas, il a signé sa 41ème victoire consécutive en Australie où il est invaincu depuis 2018.



Il a donc remporté son 10ème Open d'Australie (record absolu), son 10ème Grand Chelem depuis qu'il a passé la trentaine. Un record puisque Rafael Nadal en compte 8 et que Roger Federer, Rod Laver et Ken Rosewall et avaient glané 4. Il devient également le second tennisman à remporter au moins 10 fois le même Grand Chelem, Nadal le devançant avec ses 14 Roland Garros.



Novak Djokovic vieillit bien et entame ce lundi, sa 374ème semaine en tant que numéro 1 mondial. Il efface ainsi son présent record et accroît son avance sur Roger Federer, numéro un pendant 310 semaines.



Sa domination sans partage s'illustre également par un chiffre : 66. C'est son pourcentage de victoires en finales de Grand Chelem. Il en a remporté 22 en 33 rencontres, faisant mieux que Roger Federer (64 % : 20/31) mais moins bien que Rafael Nadal (73 % : 22/30). L'avenir promet d'être radieux pour le Serbe qui va définitivement s'asseoir sur le trône du tennis mondial.