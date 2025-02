En direct, un entraîneur s'annonce à l'OM pour le futur !

La rédaction

Alors que son avenir fait déjà parler, Roberto De Zerbi a réaffirmé son attachement à l’OM en conférence de presse. L’entraîneur italien assure vouloir s’inscrire dans la durée et se projette sur plusieurs saisons à Marseille. Il se dit pleinement investi dans son projet et balaie les rumeurs d’un départ prématuré, lui qui a signé l'été dernier un contrat de 3 ans avec l'OM.

Arrivé à l'OM l'été dernier dans la surprise générale, Roberto De Zerbi a signé un contrat de trois ans avec son club. Interrogé ce vendredi en conférence de presse, l'entraîneur de l'OM a réaffirmé son envie de s'inscrire dans la durée à Marseille et souhaite rester plusieurs années.

«J'aimerais rester 2, 3, voire 4 ans»

«J'ai ma propre vision des choses. C'est mon caractère. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai choisi de venir à l'OM, parce que je m'identifie à ce club, à ce maillot. Si quelque chose ne va pas, je le dis. Je le répète : l'OM sera le dernier club que j'entraînerai en France. Pas parce que je veux partir demain, ni à la fin de la saison. J'aimerais rester 2, 3, voire 4 ans, je ne sais pas combien de temps», explique Roberto De Zerbi. De quoi rassurer les supporters de l'OM.

«Je me sens bien ici»

Roberto De Zerbi répond également aux gens qui ne le voient pas rester sur le banc de l'OM : «On fait tous des erreurs, on peut avoir des réactions excessives, mais on a le sang chaud et on veut faire les choses bien avec beaucoup de sacrifices. Si je m'exprime ainsi, c'est parce que c'est ma nature. Et si un jour je ne parle plus de cette manière, c'est que j'aurai déjà pris une décision. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de rester ici, je me sens bien ici. Je n'ai absolument aucune intention de partir. Peut-être que certains préféreraient me voir partir, mais ce n'est pas mon cas, et ce n'est pas du tout dans mes projets.»