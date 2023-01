«Il est le plus grand», Djokovic surclasse Nadal et Federer

Pierrick Levallet

Novak Djokovic est enfin revenu à hauteur de Rafael Nadal. Tombeur de Stefanos Tsitsipas en finale de l'Open d'Australie ce dimanche, le Serbe a remporté son 22e titre en Grand Chelem. Le Serbe a laissé libre cours à ses émotions après sa victoire. Stefanos Tsitsipas, lui, n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage à son bourreau.

Ce dimanche, Novak Djokovic est revenu à hauteur de Rafael Nadal. Sorti victorieux de sa rencontre face à Stefanos Tsitsipas en 3 sets (6-3, 7-6, 7-6), le Serbe a remporté son 10e Open d’Australie de sa carrière. Ce sacre représente son 22e en Grand Chelem, soit autant que son rival espagnol. À 35 ans, Novak Djokovic entre un peu plus dans l’histoire. Et Stefanos Tsitsipas n’a pas manqué de lui rendre un fabuleux hommage à son adversaire du jour.

«Novak Djokovic est le plus grand à avoir jamais touché une raquette de tennis»

« Novak, je ne sais pas quoi dire. Tout ce que tu as accompli parle de lui‐même. Félicitations. J’admire tout ce que tu as fait pour notre sport, tu as fait de moi un meilleur joueur sur le court. J’ai travaillé toute ma vie pour jouer ce genre de match. Novak Djokovic est le plus grand à avoir jamais touché une raquette de tennis. Je tiens à te remercier de rendre notre sport meilleur. Ce n’est pas facile de perdre une autre finale de Grand Chelem, mais je suis toujours prêt à y aller et à me battre. Je suis heureux d’avoir une grande équipe autour de moi » a ainsi lancé Stefanos Tsitsipas dans des propos rapportés par We Love Tennis .

« C’est peut-être la plus grande victoire de ma carrière »