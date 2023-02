Voilà ce que fait Roger Federer pendant sa retraite

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Fragilisé par ses genoux, Roger Federer a décidé en septembre dernier de prendre sa retraite. Après un ultime match avec Rafael Nadal, le Suisse a tiré sa révérence et depuis, il profite pleinement de ses proches. Federer a expliqué qu’il prenait également du temps pour faire le bilan de sa carrière exceptionnelle.

En septembre dernier, c’est l’un des plus grands joueurs de l’histoire qui a dit adieu au circuit. Miné par les blessures, Roger Federer a préféré prendre sa retraite, lui qui est âgé de 41 ans. Le Suisse ne voulait pas rester sur une défaite en quart de finale de Wimbledon, il a donc décidé de s’aligner sur la Laver Cup, en double avec… Rafael Nadal ! Malgré la défaite, Roger Federer aura vécu l’un des moments les plus émouvants de sa carrière.

Federer profite sa retraite

Depuis qu’il est à la retraite, Roger Federer profite de son temps libre pour être avec sa famille, ce qu’il n’a pas pu faire à sa guise pendant sa carrière. Federer s’est également rendu dans des pays qu’il n’a jamais vus en tant que joueur mais ce n’est pas tout. Le Suisse passe également des moments plus posés où il pense à ce qu’il a accompli en tant que joueur.

👑 RETOUR SUR SON TRONE 👑Novak Djokovic redevient n°1 mondial et va étendre son record chez les hommes à 374 semaines ce lundi. 🌟🥇 𝗗𝗝𝗢𝗞𝗢𝗩𝗜𝗖 - 𝟯𝟳𝟰🥈 Federer - 310🥉 Sampras - 286 pic.twitter.com/JKEM2ir6Nr — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) January 29, 2023

«Je me considère très chanceux»