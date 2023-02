«Djokovic est le mieux placé», le clan Nadal s'avoue vaincu

Hugo Chirossel

Avec sa victoire en finale de l’Open d’Australie, Novak Djokovic est désormais revenu à la hauteur de Rafael Nadal au nombre de tournois du Grand Chelem remportés. La question est désormais de savoir qui des deux hommes est le mieux placé pour en décrocher le plus d’ici à la fin de leur carrière respective. Un débat sur lequel Toni Nadal semble avoir fait son choix.

Après avoir dominé l’Open d’Australie de la tête et des épaules, Novak Djokovic compte désormais autant de victoires en tournois du Grand Chelem que Rafael Nadal (22). Mais une fois que leur carrière seront terminées, qui en aura remporté le plus ? L’Espagnol étant régulièrement gêné par des blessures ces dernières années, son oncle, Toni Nadal, estime que le Serbe est le mieux placé.

« Djokovic est celui qui est le mieux placé »

« De toute évidence, Djokovic est celui qui est le mieux placé pour remporter le plus de titres du Grand Chelem. Il est celui qui est le plus en forme, car il joue encore à un très haut niveau et n’a aucun problème physique. Aujourd’hui, il est le grand favori pour remporter l’Open d’Australie (l’interview a été réalisée avant la finale, ndlr), et je le vois aussi comme le favori pour gagner Wimbledon. Mais bon, dans le monde du sport, les choses changent souvent d’un jour à l’autre. Il y a des moments qui vous font changer vos visions. Je ne sais pas, n’importe qui peut finir par être numéro un dans ce domaine », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Vanity Fair .

« Je suis convaincu qu’il peut soulever le trophée de Roland-Garros cette année »