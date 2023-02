Nadal à la retraite ? Son clan met les choses au point

La rédaction

Trio légendaire du tennis moderne, Rafael Nadal, Roger Federer, et Novak Djokovic ont marqué l’histoire. Si le Suisse a d’ores et déjà mis fin à sa carrière, le prochain à raccrocher pourrait être Rafael Nadal. L’Espagnol connaît de nombreuses blessures ces derniers mois, et peine à retrouver son niveau de début 2022. L’occasion pour Toni Nadal de revenir sur les derniers objectifs de son neveu.

Toni Nadal est sûrement celui qui connait mieux le champion Espagnol. L’oncle et ancien coach de Rafa a profité d’une interview accordée à Vanity Fair pour, premièrement faire les éloges de Novak Djokovic après sa victoire à l’Open d’Australie, mais également pour aborder la situation de Rafael Nadal. Ce dernier est plombé par une grosse blessure au pied notamment.

Pas de fin proche envisagée pour Nadal

Dans son interview, Toni Nadal déclare « Quand vous êtes là depuis tant d’années, comme dans son cas, et après avoir eu tant de problèmes l’année dernière, où il s’est retrouvé trop blessé, je ne pense pas à l’avenir au‐delà du prochain tournoi. On ne sait jamais vraiment comment les choses vont se passer » . Les propos de Toni Nadal donc, viennent confirmer ceux de Rafa , qui avait également fait savoir après son élimination à l’Open d’Australie, que la retraite n’était pas prévue pour tout de suite.

« Rafa va gagner Roland Garros »