Djokovic accusé, il a menti

La rédaction

Auréolé d’un dixième sacre à l’Open d’Australie, Novak Djokovic a une fois de plus prouvé qu’il était encore plein de fougue. Pourtant, le Serbe révélait lui-même n’avoir pas été certain de pouvoir participer au tournoi à cause d’une blessure, qui ne l’a vraisemblablement pas tant contrarié que ça. Novak Djokovic aurait-il menti sur la gravité de cette dernière ? Possible selon un expert.

Olivier Rouillon a été interrogé par le journal L’Équipe sur la blessure du Serbe, Novak Djokovic lors de l’Open d’Australie. Ce dernier a notamment été le médecin de la fédération française de golf, et selon lui, Djoko n’aurait pas pu gagner le tournoi avec une blessure musculaire importante. Pourtant, c’est ce que le Serbe lui-même ainsi que le directeur du tournoi Craig Tiley qui l’ont affirmé.

Pas de déchirure pour Novak Djokovic ?

Pour le quotidien sportif, Olivier Rouillon a alors déclaré à propos de Novak Djokovic : « Peut‐être qu’il n’a pas vraiment de déchirure, juste quelques petites fibres qui se sont décollées de l’enveloppe du muscle, une petite lésion de grade 1. Avec des antalgiques et un certain nombre de techniques de physiothérapie et kinésithérapie, ils ont réussi à faire baisser la douleur » . Ainsi, la blessure était sans doute réelle, mais pas autant douloureuse et contraignante que le déclaraient Djokovic et son clan.

Impossible de gagner l’Open d’Australie avec une telle blessure