Le clan Djokovic donne rendez-vous à Nadal

Vainqueur de Stefanos Tsitsipas en finale, Novak Djokovic a remporté l’Open d’Australie pour la dixième fois de sa carrière. Par la même occasion, il a également égalé Rafael Nadal au nombre de tournois du Grand Chelem remportés. Le prochain débutera à la fin du mois de mai prochain, à l’occasion de Roland-Garros. Goran Ivanisevic, entraîneur du Serbe, semble d’ailleurs avoir hâte d’y être.

L’Open d’Australie vient de fermer ses portes, mais on est déjà dans l’attente de Roland-Garros. Après la victoire de Novak Djokovic face à Stefanos Tsitsipas en finale à Melbourne, le Serbe est désormais revenu à hauteur de Rafael Nadal au nombre de tournois du Grand Chelem remportés (22). Roland-Garros se tiendra du 28 mai au 11 juin prochain et ce sera peut-être l’occasion de savoir qui des deux hommes atteindra le premier les 23 titres en Grand Chelem.

« Maintenant, nous allons chez Rafa »

« La manière dont il prend soin de son corps, l’importance qu’il accorde au moindre détail est impressionnante. On parle souvent des jeunes, ils sont là et c’est super pour le tennis et pour l’avenir du sport », a déclaré Goran Ivanisevic, entraîneur de Novak Djokovic, au sujet de Rafael Nadal après la victoire de son joueur à l’Open d’Australie, dans des propos relayés par We Love Tennis . Il en également profité pour donner rendez-vous à l'Espagnol : « Mais il y a encore ces deux‐là qui se battent. Là, nous étions chez nous et maintenant, nous allons chez Rafa . »

« Il y a plein de gars qui peuvent le battre »