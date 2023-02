Nadal - Djokovic : « Ils ne vont pas aller dîner ensemble »

La rédaction

Le monde du tennis moderne a sans doute connu l’un des trios les plus iconiques de toute l’histoire du sport. Entre Rafael Nadal, Roger Federer, et Novak Djokovic, la rivalité a toujours été là. En revanche, si l’Espagnol et le Suisse sont devenus de véritables amis, ce n’est pas forcément le cas du Serbe avec qui Rafael Nadal est plus distant. Les deux hommes se respectent mais ne sont pas amis selon Alex Corretja.

Dans les colonnes de L’Express , Alex Corretja décrypte la relation parfois énigmatique entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Selon lui, le respect est très fort entre les deux champions, vainqueurs chacun de 22 Grands Chelems, mais leur relation ne sera à jamais à l’image de celle de l'Espagnol avec Roger Federer.

Du respect mais loin d’être une amitié

Alex Corretja a ainsi expliqué à propos de Nadal et Djokovic : « Nadal et Djokovic ont une relation respectueuse, mais je ne les vois pas aller dîner ensemble comme Rafa pourrait le faire avec Federer. Au tennis, tout le monde est très fermé autour d’une équipe. Ce sont des habitudes différentes, on a des horaires différents, une autre façon d’être… Tout comme Federer et Nadal avaient une rivalité mais l’ont transformée en quelque chose de plus proche, Djokovic et Nadal ont pris des chemins opposés au niveau des idéaux et du partage avec les fans. Je pense qu’ils ont tous deux une vision très profonde du sport, ils ont tout donné. Nous parlons de l’une des plus grandes rivalités de l’histoire du sport » .

Sacré à l’Open d’Australie, Novak Djokovic fait son mea culpa https://t.co/yRvmuXKVPm pic.twitter.com/b4csUZLbhN — le10sport (@le10sport) January 30, 2023

Nadal et Federer se parlent souvent sur WhatsApp