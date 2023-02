Retraite annoncée pour Djokovic ? Il passe aux aveux

Pierrick Levallet

Vainqueur de l'Open d'Australie après avoir battu Stefanos Tsitsipas dimanche dernier, Novak Djokovic a pris sa revanche sur le calvaire qu'il a vécu en 2022. Mais à 35 ans, le Serbe sait très bien qu'il ne sera pas éternel. Après Roger Federer, Nole pourrait également se retirer du circuit. Mais au moment de prendre cette décision, plusieurs facteurs entreront en jeu.

Dimanche dernier, Novak Djokovic a pu prendre sa revanche. Écarté de l’Open d’Australie l’année dernière parce qu’il n’était pas vacciné contre le coronavirus, le Serbe a été autorisé à participer au tournoi de Melbourne cette année. Et sans réelle surprise, Nole s’est hissé jusqu’en finale. Opposé à Stefanos Tsitsipas, il a remporté la victoire, son 10e Open d’Australie, et son 22e Grand Chelem.

Djokovic accusé, il a menti https://t.co/yvwGNs4Im1 pic.twitter.com/BDiwuN1hnC — le10sport (@le10sport) February 1, 2023

«C'est peut-être la plus grande victoire de ma carrière»

« Ça a été l'un des tournois les plus difficiles que j'ai joué étant donné le contexte. La famille sait ce qu'on a traversé ces dernières semaines. C'est peut-être la plus grande victoire de ma carrière étant donné les circonstances. » a-t-il confié après son sacre. Mais à 35 ans, Novak Djokovic sait qu’il ne lui reste plus beaucoup d’années à vivre sur le circuit. Alors que Roger Federer a pris sa retraite il y a quelques mois, Nole pourrait le suivre d’ici peu.

«Je ne sais pas encore combien d’années je vais pouvoir jouer»