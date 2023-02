Kyrgios au cœur d’un nouveau scandale, il plaide coupable

La rédaction

Blessé au genou, Nick Kyrgios n’a pas pu prendre part à l’Open d’Australie, qui a fermé ses portes le week-end dernier. Pour ne pas arranger ses affaires, l’Australien était jugé par le tribunal de Canberra ce vendredi pour avoir poussé au sol une ancienne compagne. Si le joueur âgé de 27 ans a reconnu sa responsabilité, il a tout de même échappé à une condamnation.

Kyrgios échappe à une condamnation

Si Nick Kyrgios a reconnu sa responsabilité dans cette affaire, il a tout de même échappé à une condamnation. En effet, le tribunal de Canberra a prononcé un non-lieu. La juge Beth Campbell a indiqué que l’Australien avait mal agi, mais que son acte n’était pas prémédité et qu’il s’agissait d’un « unique geste stupide ». Nick Kyrgios a réagi à cette décision, dans une story publiée sur Instagram : « Je respecte la décision d'aujourd'hui et je suis reconnaissant à la cour d'avoir rejeté les accusations sans condamnation. Je n'étais pas dans une bonne position lorsque cela s'est produit et j'ai réagi à une situation difficile d'une manière que je regrette profondément . »

« Je suis sincèrement désolé pour le mal que j'ai causé »