Finaliste de l’Open d’Australie, il dénonce le harcèlement de Kyrgios

Ce dimanche, Stefanos Tsitsipas affronte Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie. Un grand rendez-vous pour le Grec sur les terres de Nick Kyrgios. Les deux joueurs sont d’ailleurs loin d’être les meilleurs amis du monde. Et voilà que Tsitsipas n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer son conflit avec Kyrgios.

Sur le circuit ATP, Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas sont deux des plus gros caractères. Forcément, quand l’Australien et le Grec s’affrontent, ça fait des étincelles et donnent lieu à de grosses tensions. Ces derniers mois, ça n’a cessé de clasher entre les deux joueurs. « C’est difficile de se concentrer avec lui, c’est sûr. J’ai joué en double avec beaucoup de gars, de filles aussi, mais pas tant que ça en fait. C’est très difficile de se concentrer. Je ne sais pas d’où vient cette énergie. Il y en a tellement. Vous voulez faire votre truc. Vous voulez vous concentrer sur votre propre moitié de terrain. Il y a juste du bruit venant de l’autre côté. C’est distrayant. Ce n’est pas facile », expliquait encore il y a quelques semaines Tsitsipas à propos de Kyrgios.



« Il n'y aura pas de troisième chance »

Dans des propos accordés à L’Equipe , Stefanos Tsitsipas s’est confié sur ses relations tendues avec Nick Kyrgios. Et comme l’a expliqué le finaliste de l’Open d’Australie, il est prêt à donner une dernière chance à l’Australien : « Je donne aux gens une deuxième chance, on va voir si elle sera saisie. Repartons de zéro ! Mais il n'y aura pas de troisième chance ».

« Le harcèlement, il y a plusieurs façons de l’appréhender »