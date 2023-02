Il «va gagner Wimbledon», Djokovic peut trembler

Hugo Chirossel

Privé d’Open d’Australie et d’US Open la saison passée, Novak Djokovic n’avait pu participer qu’à deux tournois du Grand Chelem. Le Serbe avait été battu par Rafael Nadal à Roland-Garros, mais il s’était imposé à Wimbledon. D’après Frédéric Fontang, Nole sera détrôné cette année, puisque c’est son poulain, Félix Auger-Aliassime qui va s’imposer à Church Road.

Après sa victoire lors de l’Open d’Australie, Novak Djokovic est revenu à la hauteur de Rafael Nadal au nombre de tournois du Grand Chelem remportés. Cette saison, il ne leur reste donc plus que Roland-Garros, Wimbledon et l’US Open pour se départager, à moins que d’autres joueurs viennent leur mettre des bâtons dans les roues.

«Rafa reste malgré tout le favori pour Roland‐Garros»

Frédéric Fontang, entraîneur de Félix Auger-Aliassime, s’est d’ailleurs prêté au jeu des prédictions, dans un entretien accordé à Ubitennis avant le début de l’Open d’Australie. « À part Félix, qui est maintenant en mesure de se présenter pour gagner, je pense que Rafael Nadal, même si beaucoup disent qu’il pourrait prendre sa retraite, a remporté deux Grands Chelems l’année dernière et a terminé la saison comme numéro 2 mondial. À mon avis, Rafa reste malgré tout le favori pour Roland‐Garros. Pour l’Open d’Australie, il y a évidemment Djokovic. Nous nous sommes entraînés ensemble à Adélaïde et Novak est prêt à relever le défi », a-t-il déclaré.

«Félix va gagner à Church Road»