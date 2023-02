Djokovic, prêt à tout rafler ?

La rédaction

Après avoir remporté son 22ème Grand Chelem, record co-détenu avec Rafael Nadal, Novak Djokovic semble avoir devant une autoroute qui s'ouvre vers d'autres victoires. Lui qui peut maintenant participer à tous les tournois du Grand Chelem malgré s non vaccination contre le Covid-19 ne semble pas être encore rassasié. C'est en tout cas le finaliste malheureux de l'Open d'Australie 2023, Stefanos Tsitsipas qui le dit.

Et si on avait pas encore vu tout le potentiel de Novak Djokovic au tennis ? Cela semble improbable tant le joueur de 36 ans à réussit à se réinventer tout au long de sa carrière pour venir à bout des plus grands sur toutes les surfaces. C'est pourtant la théorie du Grec Stefanos Tsitsipas, qui s'est heurté deux fois au roc serbe lors de sa quête d'un premier Grand Chelem.

« Gagner un tournoi du Grand Chelem, c’est un rêve »

Sur la chaîne de télévision grecque Tromaktiko , Stefanos Tsitsipas est revenu sur la quête d'une vie, remporter un tournoi du Grand Chelem. Et celui qui a échoué une fois à Roland Garros et une seconde fois en Australie, à chaque fois face à Novak Djokovic raconte : « Gagner un tournoi du Grand Chelem, c’est l’un des rêves que j’ai depuis que je suis enfant et je vais tout donner pour réussir dans ce sport que j’ai choisi. Il s’agit plutôt du travail quotidien. La forme physique est une partie très importante du tennis. J’améliore constamment ma technique, mais dans ce sport, il n’y a pas de limites. Si vous regardez les échecs, vous vous en rendez compte. La condition physique joue un rôle important dans la victoire, mais aussi dans le maintien de celle‐ci pendant la saison. Comme nous le savons, le tennis ne se résume pas à un ou deux résultats. C’est un marathon, pas un sprint. »

« Djokovic n'a pas encore atteint sa limite »