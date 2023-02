«Une honte», Djokovic provoque un énorme débat

Hugo Chirossel

Non vacciné contre le Covid-19, Novak Djokovic a malgré tout pu faire son retour à l’Open d’Australie cette saison. Toutefois, le Serbe n’aura pas la chance de participer aux Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami prévus en mars prochains. En effet, les États-Unis interdisent toujours aux personnes qui ne sont pas vaccinées l’accès à leur territoire, une mesure qui devrait être levée le 11 mai prochain. Directeur du tournoi d’Indian Wells, Tommy Haas a avoué que ce serait une honte de ne pas voir Nole y participer.

Alors qu’il n’avait pas pu y prendre part l’année passée, Novak Djokovic a fait un retour fracassant à l’Open d’Australie. Vainqueur de Stefanos Tsitsipas en finale, le Serbe n’a concédé qu’un seul set sur l’ensemble de la compétition, face au Français Enzo Couacaud lors du deuxième tour. Si Novak Djokovic a donc été autorisé à participer à l’Open d’Australie cette année, cela ne sera toujours pas le cas en ce qui concerne les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami.

Tennis : Qui est Benjamin Bonzi, le nouveau « leader » du tennis français ? https://t.co/SBUGsCCSVO pic.twitter.com/zXAbZXBNZi — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

Djokovic privé d’Indian Wells et de Miami

En effet, les États-Unis interdisent toujours l’entrée sur leur territoire aux personnes non vaccinées contre le Covid-19. Cette mesure devrait être levée le 11 mai prochain, alors que les deux tournois ont lieu en mars. Tommy Haas, directeur d’Indian Wells, a regretté que Novak Djokovic ne puisse pas y participer. Le Serbe pourra tout de même se rendre à l’US Open, qu’il n’avait également pas pu disputer la saison passée.

« Ce serait une honte »