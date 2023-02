Tennis : Benoît Paire pris à son propre piège ?

Alexis Poch

Personnage haut en couleur du circuit mondial et star des réseaux sociaux, Benoît Paire brille désormais plus souvent par ses frasques que ses résultats. Et désormais, les fans attendent bien plus ses dérapages que ses performances. Le showman a-t-il définitivement pris la place du tennisman ou, à 33 ans, a-t-il encore la capacité de briller ?

C'est sans doute l'un des joueurs français les plus connus de sa génération. Pas vraiment réputé pour ses exploits sur le court, quoique, mais plutôt pour ses dérapages en tous genres, Benoît Paire a su attirer les foules à chaque fois qu'il joue. A 33 ans, le Français a souvent fait preuve d'une lassitude ces derniers temps, peut-être le signe d'une retraite qui se rapproche.

Un après-Covid difficile

Quasiment dans le top 20 du classement ATP au moment de l'arrêt du circuit en 2020, Benoît Paire n'a jamais digéré cette période difficile, lui qui a été touché trois fois par le virus. Dès la reprise, l'Avignonnais ne réussit jamais à reprendre ses marques et coule mois après mois au classement. Auteur de plusieurs coups de sang sur le court, il n'a gagné que trois matches depuis Roland-Garros 2020 en Grand Chelem, son premier Majeur disputé après le retour du circuit. Un résultat bien évidemment très insuffisant pour espérer continuer à briller.

Un état d'esprit compétitif absent

Lors de sa terrible traversée du désert qui l'a fait sortir du top 100 pour la première fois depuis 2015, Benoît Paire a confié que le tennis était devenu un peu secondaire. « Il y a eu le Covid, beaucoup d'alcool, une préparation qui n'a pas été à la hauteur de ce que je voulais et devais faire. Forcément, les résultats ne suivent pas mais j'ai profité de ma vie » a récemment confié celui qui a connu des soucis sur le plan mental ces dernières années.

Un ultime retour ?