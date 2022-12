Tennis : Benoit Paire annonce la couleur pour 2023

Thibault Morlain

Pour Benoit Paire, l'année 2022 a été terrible. En effet, les problèmes se sont multipliés pour le Français, que ce soit sur ou en dehors des courts, et il a dégringolé au classement ATP. Désormais, il va falloir tenter de sortir la tête de l'eau et remonter la pente. Un énorme défi attend donc Paire pour 2023, mais l'Avignonnais est visiblement motivé pour le relever.

Aujourd'hui, Benoit Paire ne pointe plus qu'à la 180ème place du classement ATP. Pour le Français, ça a été la dégringolade en 2022. En effet, les défaites se sont accumulés et le joueur de 33 ans n'a fait que s'enfoncer. Paire l'a d'ailleurs révélé, il a dû également faire avec des problèmes mentaux, ce qui ne l'a clairement pas aidé tout au long de la saison. Mais voilà que dernièrement, Benoit Paire s'est repris en main dans l'optique de remonter la pente et tenter de revenir à son meilleur niveau. Le rendez-vous est donc pris pour 2023 et sur son compte Instagram , il a d'ailleurs posté un message pour annoncer la couleur pour la saison prochaine.

« Mon objectif sera de retrouver le plaisir »

« J’ai fait deux années pourries sur le circuit, j’avais perdu la passion pour ce sport et quand la motivation n’est plus là alors c’est impossible de gagner des matchs ! J’ai une blessure qui m’empêche de me préparer comme je le souhaite mais j’espère être rétabli pour le début de la nouvelle saison ! », a tout d'abord annoncé Benoit Paire. Mais malgré cette blessure qui le parasite actuellement, le Français est ambitieux pour 2023. « Mon objectif sera de retrouver le plaisir et je sais que si le plaisir est là, je retrouverais un classement correct !! Car oui mon classement est mauvais et ça me rend triste de pas commencer l’année par les tournois que j’adore mais je mérite ça ! », a-t-il alors poursuivi.

« J'ai trouvé un entraîneur »