Tennis : 10 Américains dans le top 50, enfin un renouveau ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Si vous avez suivi l’Open d’Australie cette année, une chose vous a peut-être sauté aux yeux dans le tableau masculin : la présence de beaucoup de joueurs américains. En effet, le classement ATP après le premier Grand Chelem de la saison laisse un constat impressionnant : dix Américains figurent parmi les 50 premiers.

Immense nation de tennis, chez les hommes comme chez les femmes, le tennis américain a peut-être trouvé enfin sa succession sur le circuit ATP. Les Etats-Unis dominaient le circuit il y a encore 20 ans et depuis la victoire d’Andy Roddick à l’US Open 2003, aucun joueur n’a vraiment réussi à se faire une place dans les sommets. Mais voilà, le classement actuel fait un peu penser à ce qu’on pouvait connaître dans les années 80 par exemple. Et ce qui est intéressant, c’est qu’en dehors de John Isner, tête d’affiche des quinze dernières années, on ne trouve que des jeunes joueurs puisque tous ont moins de 26 ans.

Le tennis américain retrouve des couleurs

Alors qu’il n’a pu s’appuyer que sur les retentissants coups de canon de John Isner au service ces dernières années, le tennis américain peut compter sur une nouvelle génération depuis un an. En effet, la plus grande progression est à mettre au profit de Taylor Fritz, vainqueur de son premier Masters 1000 à Indian Wells et membre du top 10 depuis quelques mois. Dans son sillage, ses grands amis Frances Tiafoe et Tommy Paul ont aussi réussi à s’illustrer puisque les deux ont atteint leur première demi-finale en Grand Chelem, respectivement lors de l’US Open et du dernier Open d’Australie. Ils font partie également, avec Fritz, du top 20 mondial.

New ATP Rankings 8 Fritz 🇺🇸15 Tiafoe 🇺🇸19 Paul 🇺🇸26 Korda 🇺🇸38 Brooksby 🇺🇸42 Isner 🇺🇸44 Shelton 🇺🇸48 Wolf 🇺🇸49 Opelka 🇺🇸50 Nakashima 🇺🇸10 Americans in the ATP top 50 — Chris Goldsmith (@TheTennisTalker) January 30, 2023

De très jeunes joueurs déjà impressionnants

Derrière ces trois noms qui ressortent, des joueurs encore plus jeunes toquent déjà à la porte du grand circuit mondial. A commencer par Sebastian Korda, fils de Petr Korda vainqueur de l’Open d’Australie en 1998, déjà 26e mondial. A 22 ans, il semble être sur une pente ascendante ces derniers mois, lui qui vient d’atteindre son premier quart en Majeur. Derrière lui, Ben Shelton (41e) était également présent en quart de finale en Australie, lui qui faisait son premier voyage en dehors des Etats-Unis. Une histoire folle pour ce gamin de 20 ans qui débute à peine sa carrière professionnelle. J.J. Wolf, Jenson Brooksby ou encore Brandon Nakashima, vainqueur du dernier Masters Next Gen, ont aussi de quoi faire pour briller cette année.