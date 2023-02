«Beaucoup d’alcool», la nouvelle sortie déroutante de Benoit Paire

Arnaud De Kanel

Au fond du trou psychologiquement depuis la période Covid, Benoit Paire n'arrive pas à renaitre de ses cendres. L'Avignonnais est désormais classé 216ème à l'ATP et tente de se refaire une santé sur le circuit Challenger. Il est d'ailleurs revenu sur son calvaire et sa consommation d'alcool. Paire essaye de s'en sortir.

Vainqueur de Hugo Grenier (6-3, 6-3) en demi finale des qualifications de l'Open Sud de France de Montpellier, Benoit Paire s'est donné un peu d'air. Le Français défiera l’Italien Luca Nardi ce lundi pour tenter d'intégrer le tableau final du tournoi héraultais. L'occasion pour lui de faire son retour sur le circuit ATP car depuis la pandémie, l'Avignonnais est en chute libre. Il a même connu une période de dépression, lui qui enchainait les contaminations à la Covid-19. Il raconte sa longue traversée du désert au quotidien local Midi-Libre.

Programme de ce lundi 6 février. Places à 7€ et village VIP ouvert à tous. 🎊🎾 pic.twitter.com/PalkWsvdoA — Open Sud de France - Montpellier (@OpenSuddeFrance) February 5, 2023

«Il y a eu le Covid, beaucoup d'alcool»

« J’étais encore dans les 50 premiers joueurs mondiaux l’année dernière, dans les 20 il y a deux ans et là je me retrouve 220e mondial. Ce que je fais depuis trois ans est une catastrophe. Il y a eu le Covid, beaucoup d'alcool, une préparation qui n'a pas été à la hauteur de ce que je voulais et devais faire. Forcément, les résultats ne suivent pas mais j'ai profité de ma vie. Là, j'essaye de revenir, de me remettre bien dans la tête et dans les jambes », a révélé Benoit Paire.

«J'étais plus prêt à faire la fête»